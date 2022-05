Législatives Mbour: le maire Maguette Sene réussit à faire rallier 5 opposants à la coalition BBY

Le maire de Malicounda, Maguette Sène a réussi un grand coup politique en faisant rallier 5 ténors de "Gox Yu Bees" de Mbour à la coalition Benno Bokk,Yakaar pour les législatives de juillet 2022.



Ces responsables ont fait une déclaration de presse dimanche à Mbour. Ils affirment clairement et sans ambages leur décision de soutenir le président Macky Sall et la coalition BBY aux côtés du Maire Maguette Sene.



« En effet, après des échanges, des concertations et de mûres réflexions nous avons décidé d'aller dans ces élections législatives avec Benno Book Yakaar. Cette décision a été facilitée grâce au concours de M. Le Maire Maguette Sene, Directeur du COUD », affirment ces responsables.



« Nous avons été convaincus par les valeurs qu'il incarne mais surtout par son engagement auprès de la population, par sa vision claire et par son ambition pour tous les terroirs du département de Mbour », ajoutent-ils.



Il faut juste rappeler que "Gox yu bess" est une coalition avec des sensibilités, des convictions et des idéologies diverses qui avaient convenues d'aller ensemble lors des élections locales d'où sa dénomination "Gox yu Bess". Donc c'était un projet exclusivement local.



Ces candidats dont les noms suivent : M. Pape Massemba Thiaw à Nguéniéne avec 1 636 voix, M. Moïse Kama à Sessene avec 680 voix, M. Youssoupha kayre à Joal avec 1 191 voix, Mbaye Ndeb Ndour à Ndiaganiao 486 voix, Amadou Alias Guillaume à Sindia avec 1 437 voix, ont une certaine représentativité, un vécu politique avéré et un leadership reconnu prouvés par leurs résultats aux élections locales de janvier 2022.