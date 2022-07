Législatives : Quatre des huit coalitions en lice se sont engagées à lutter contre l'homosexualité (And Samm Jiko Yi)

L'association "And Sàmm Jikko yi" a indiqué que sur les 8 coalitions, seules, 4 se sont engagées dans la lutte contre l’agenda LGBT en signant la charte d’engagement. Il s’agit de Bunt-bi, Wàllu Sénégal, Yewwi Askan wi, Nàtaange Askan wi. Parmi les 17 points soumis aux coalitions, il y a la criminalisation de l’homosexualité, l’arrêt de l’agenda LGBT, l’instauration de la peine de mort au Sénégal, le contrôle de l’action gouvernementale, l’évaluation des politiques publique entre autres.



« Nous avons soumis ce mémorandum à toutes les coalitions en lice pour le scrutin du 31 juillet 2022. Ce faisant, And Sàmm Jikko yi a voulu se placer du côté des intentions et des contenus de programme et non de celui des coteries et des considérations a-républicaines en partie à la base de la configuration problématique de notre Assemblée. Au moment où nous vous parlons, nous avons reçu la réponse des coalitions suivantes : Bunt-bi, Wàllu Sénégal, Yewwi Askan wi, Nàtaange Askan wi et AAR (même si elle n’a pas signé n'a pas signé la charte annexée au mémorandum). En effet, la Coalition NATAANGE ASKAN WI a signé sans réserve la charte d'engagement. Bunt-bi a émis une réserve sur la peine de mort. Yewwi Askanwi s'est aussi engagé pour l'essentiel et a émis des réserves sur le contenu et/ou les modalités afférentes à certaines questions. Wàllu est d'accord sur la criminalisation de l'homosexualité et la lutte contre l'agenda pro-lgbt, mais estime que les autres éléments du mémorandum feront l'objet de traitement individuellement par chaque membre de leur Coalition », a déclaré leur coordinateur Ababacar Mboup.



Poursuivant sa déclaration, il précise : « AAR n'a pas signé la charte, mais nous a envoyé son contrat de législature accompagné d'un texto qui réitère leur disponibilité à échanger sur tout ce qui intéresse le peuple. Les autres Coalitions ne nous ont pas répondu (Benno Bokk Yakaar, Bokk Gis-Gis et les Serviteurs). Pour le reste, nous voulons lancer un appel aux populations à la vigilance et à la mobilisation pour ne pas rater une fois encore le coche, comme ce fut le cas en 1962 (…). Notre pays, le Sénégal, pour des raisons liées à sa position géostratégique privilégiée, à ses ressources et potentialités insoupçonnées, est la cible de tous les appétits ».



Pour cette raison, mais aussi pour la menace dit-il, qui pèse sur sa culture, son système religieux, sur la perte progressive des repères qui en découlent surtout pour sa jeunesse, mais aussi pour la dégradation avancée des conditions de vie de la population, « il nous faut rompre avec le type d'Assemblée que nous connaissons depuis presque huit décennies. Pour une Assemblée nationale réellement du peuple, pour le peuple et par le peuple, notre coalition s’engage à tout mettre en œuvre pour l’effectivité des questions suivantes : criminaliser l'homosexualité, Arrêter l'agenda lgbt déroulé au Sénégal, Instaurer la peine de mort, Bannir définitivement le cumul de fonctions, Réviser la loi sur le terrorisme, Interdire la prostitution au Sénégal, etc. ».