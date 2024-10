Législatives /Takku Wallu : les militants d’Angélique MANGA dénoncent une injustice de trop

La publication des listes des partis et coalitions pour les législatives de novembre 2024 a créé des frustrés chez des militants et sympathisants. Dans une note en date de ce mardi, les militants de Angélique MANGA s’indignent des investitures de la coalition TAKKU -WALLU et estiment que « tous ceux que Macky SALL a mis en selle l’ont abandonné et trahi le parti ». Indexant, Doudou KA, Aminata Assome DIATTA et Benoit SAMBOU qui selon eux, ont tous déserté lorsque que le Sud avait besoin d’une victoire, et trouvent que ces investitures de Macky SALL sont une forfaiture.



« Après l’Assemblée générale, nous les responsables de Aminata Angélique MANGA qui sommes dans les départements de Bignona, Oussouye, Ziguinchor, dans le reste du pays et dans la diaspora, nous sommes très remontés et très déçus par ces investitures. Trop c’est trop. Nous avons subi énormément d’injustices et avons avalé trop de couleuvres. Aujourd’hui la seule véritable responsable de l’APR c’est Aminata Angélique MANGA. Qu’on le veuille ou pas », indique la note. Qui précise que « toutes les conséquences de cette décision vont être assumées ».