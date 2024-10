Législatives du 17 novembre : Macky met fin à ses activités d'Envoyé spécial du 4 P

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a décidé de mettre fin à ses activités d'Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité. Il l'a fait savoir dans une note adressée au Président français, Emmanuel Macron, en date du 5 octobre 2024. Cette décision intervient suite à son investiture comme tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024.



"Dans ces conditions, et pour éviter tout risque d'incompatibilité et de conflit d'intérêt, je voudrais porter à votre aimable attention que j'ai décidé de me mettre en retrait par rapport à mes activités d'Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, à compter du 9 octobre, après le sommet de Hambourg sur la durabilité pour lequel j'avais déjà pris des engagements, peut-on lire dans la note.



Avant de mercier le président français pour sa confiance. "Mobiliser la communauté internationale autour des objectifs du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète aura été pour moi une tâche exaltante. Je tiens à vous remercier vivement pour votre confiance, en vous renouvelant mon fidèle attachement à notre amitié. Soyez assuré que je reste toujours disposé à travailler avec vous sur des sujets d'intérêt commun", a-t-il écrit.