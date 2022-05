Législatives : le mandataire national de Bougane Gueye claque la porte

Alors qu'elle n'a pas franchi l'étape des parrainages, la coalition Gueum Sa bopp vient de subir une grosse perte. L'ancien maire Kalidou Niasse a démissionné de ses fonctions de mandataire national. C'est l'intéressé lui-même qui a annoncé la nouvelle.





« Oui je confirme avoir quitté Bougane et sa coalition. Bougane symbolise tout ce qui est abject des politiciens», a-t-il écrit non sans ajouter : "Je continue mon chemin avec les valeurs qui me singularisent de certains. Je garde ma dignité, mon honneur est sauf. Merci à mes militants et sympathisants pour le soutien constant et la confiance. Prochainement je reviendrai auprès de vous pour plus de détails sur les raisons de cette séparation".