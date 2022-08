Legislatives2022 : BBY remporte à Louga

C’est la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, pouvoir) qui a remporté les élections législatives dans le département de Louga, selon les résultats de la Commission départementale des recensements des votes.



La majorité présidentielle arrive en tête avec 42 513 voix contre 41 302 voix pour la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), soit une différence de 1 211 voix.



Quelque 185600 électeurs étaient écrits sur les listes électorales à Louga. Sur 93679 votants, il y a eu 414 bulletins nuls, soit 93265 suffrages valablement exprimés.



La grande coalition Wallu Sénégal et la coalition Bunt Bi arrivent 3e et 4e avec respectivement 2968 voix et 2669 voix.



Elles sont suivies de la coalition Alternative pour une assemblée de rupture (AAR/Sénégal) qui obtient 1145 voix et de la coalition Naataangué Askan Wi 6ème, 1026 voix.



La coalition Les Serviteurs/MPR récolte 987 voix. Bokk Gis-Gis/Liggeey obtient 655 voix