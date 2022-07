Législatives2022 aux Parcelles: Insuffisance à l'école U25 bureau n°8, pas de cachet à voter (Mbaye Ndiaye)

Des manquements dans le démarrage du scrutin de ce dimanche 31 juillet ont été notés. Et c'est plus précisément à l'école unité 25 dans le bureau de vote n°8 des Parcelles assainies (Dakar). L'absence de cachet "a voté" serait la cause. Une précision faite par l'ancien maire des Parcelles Assainies, Mbaye Ndiaye.



" Ici aux Parcelles Assainies, nous avons la chance depuis ce matin de n'avoir enregistré qu'un seul élément d'insuffisance au niveau de l'école unité 25, le bureau numéro 8...vers 8h 50 il n'y avait pas de cachet "a voté". Et c'est ce qui avait retardé le démarrage", a informé Mbaye Ndiaye, après sa sortie au bureau 7 du centre de vote HLM Grand Médine où il a accompli son vote.





Par contre, monsieur Ndiaye souligne par rapport à l'organisation matérielle du vote, "jusqu'ici toutes nos attentes pour l'équité, la transparence, la régularité et démocratie".