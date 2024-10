Législatives2024 : "Des mesures ont été prises pour le vote dans les zones impactées par les crues", révèle le Dg des élections

Birame Sène, directeur général des élections, lève le voile sur la question du vote dans les zones impactées par les crues des fleuves Sénégal. A quelques semaines des élections législatives prévues le 17 novembre 2024, M. Sène rassure que « toutes les dispositions matérielles et sécuritaires seront mises en œuvre pour permettre aux citoyens concernés d’exercer leur droit de vote le jour du scrutin ».



Dans un entretien accordé à L’Observateur et publié ce jeudi, Birame Sène est revenu sur les préparatifs des élections législatives qui sont, selon lui, « avancées à 90-95% ».



« L’ensemble des bureaux de vote impactés ont été recensés. Sur instructions du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, chargé des élections, la Dge (Direction générale des élections) travaille en parfaite collaboration avec la Direction territoriale (Dgat), la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers ( Bnsp), La Direction de la Protection civile (Dpe), entre autres, afin de parvenir à une évaluation permettant un pompage voie une délocalisation des sites impactées », a déclaré Birame Sène.



Qui a ajouté : « D’ailleurs, la Dge est présente aux réunions convoquées par la Poste de commandements fixe (Pcf) qui a été mise en place dans le cadre de Plan d’urgence de riposte aux crues des fleuves Sénégal et Gambie ».



A en croire M. Sène, toutes les mesures seront prises pour permettre aux citoyens concernés d’exercer leur droit de vote le jour d scrutin.



Le Dg des élections est revenu sur le coût de ces élections. « Le budget s’élève à 11 664 500 000 c’est-à-dire 284 500 000 par liste de candidats. A cela s’ajoutent les autres frais liés à l’organisation matérielle et aux formations et sensibilisation » , a-t-il révélé.