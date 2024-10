Législatives2024: un recours déposé contre Barthélémy Dias

Après les recours déposés contre Ousmane Sonko, tête de liste de la coalition Pastef par la coalition "Takku-Wallu Sénégal", c'est autour de Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition "Sam Sa Kaddù", d'être traîné devant le Conseil constitutionnel. Théophile Mbengue et son mouvement And Liggey Sunu Rew ont déposé hier, mercredi, un recours contre sa candidature en vue de des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Pour rappel, Barthélémy Dias est la tête de liste de la coalition « Sam Sa Kaddù » dans laquelle on retrouve le Pur, Taxawu Sénégal, Déthié Fall et le PRP, Anta Babacar Ngom, Papa Djibril Fall et les Serviteurs, Thierno Bocoum du mouvement AGIR.



Ce recours vient s’ajouter à une série de contestations électorales, rendant l’atmosphère politique encore plus tendue à l’approche des élections .