Les 10 meilleurs jeunes joueurs nommés pour le Trophée Kopa

France Football a dévoilé ce vendredi la liste des 10 joueurs nommés pour le Trophée Kopa, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison.



Il s’agit de: Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Ryan Gravenberch, Josko Gvardiol, Nuno Mendes, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Florian Wirtz.



Cela concerne les moins de 21 ans et avoir participé à un peu plus de la moitié des matchs cette saison, sélection et club confondus.