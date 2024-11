Les 11 commandements de Florentino Pérez, Lionel Messi tourne le dos au Barça

L’assemblée la plus importante de la décennie



En Espagne, on se prépare à la grande assemblée, qualifiée par le Real Madrid de Florentino Pérez comme étant la plus importante de la décennie. Comme on peut le voir sur la Une de Marca, 11 sujets seront mis sur la table. Le président a réaffirmé son engagement à protéger le club contre les menaces d’expropriation et à maintenir sa propriété par les socios, via une structure renforcée. Il va également aborder la Super League, qu’il espère lancer en 2025 malgré les tensions persistantes avec l’UEFA. Concernant le Ballon d’Or, Pérez a justifié l’absence du club et dénoncé un manque de considération pour le Real Madrid. Enfin, il voudra défendre Vinícius Jr, tout en détaillant les enjeux liés au stade, aux concerts suspendus et aux projets futurs.





Lionel Messi ne viendra pas à Barcelone



« Le Barça de Flick est spectaculaire », titre Sport, qui relaye les propos de Messi vis-à-vis de l’équipe de Flick. Dans une interview, Lionel Messi a exprimé son attachement à Barcelone, affirmant : « Mes enfants sont catalans, la vie à Barcelone nous manque, et dans notre esprit, il y a toujours l’idée de revenir y vivre demain. » Après avoir loué le Barça d’Hansi Flick, il a salué la confiance qui est accordée aux jeunes : « Quand on leur donne confiance, ils répondent. », a déclaré la Pulga. De son côté, Flick a qualifié les paroles de Messi d’« honneur » et a souligné que cela montre « qu’il suit l’équipe de près et qu’il porte toujours le club dans son cœur. » Une harmonie qui illustre le lien fort entre Messi et le Barça, même après son départ. Mais malheureusement, Messi ne sera pas de la partie pour le gala du 125e anniversaire du club, qui aura lieu le 29 novembre prochain. L’Argentin avait déjà des engagements programmés qui empêchent sa présence. Dans tous les cas, il est prévu que Leo Messi participe à l’élaboration du gala commémoratif avec une vidéo enregistrée ou par le biais d’une connexion à distance.



Le PSG salué par la presse



Le PSG a enchaîné face à Toulouse hier soir. "Paris au petit trot avant le galop", titre Le Parisien ce matin. Le PSG s’est adjugé ce vendredi un large succès grâce à sa fin de match. Il garde ses distances et six points d’avance sur Monaco. La semaine prochaine, il défiera le Bayern en Ligue des Champions. Justement, L’Equipe prévient le PSG, « le Bayern ça sera autre chose ». La performance de Paris hier montre à quelle point cette équipe est forte en Ligue 1, mais peut aussi se montrer fragile en Ligue des Champions. C’est une équipe à deux visages. Au niveau des individualités, Joao Neves est l’homme à tout faire de Luis Enrique. En plus de son but, il a clairement été le leader technique des siens et a même dépanné pendant 45 minutes en latéral gauche. Pour Warren Zaïre-Emery, c’est « le timing parfait ». Le milieu français retrouve son niveau de la saison passée, et ça fait du bien à Paris ! Achraf Hakimi, en bon capitaine du soir, est l’auteur d’un début de saison de haute voltige. Dominateur défensivement, il a remporté la majorité de ses duels et c’est lui qui délivre le caviar pour Joao Neves lors de l’ouverture du score. Côté flops, Désiré Doué a traversé la rencontre sans briller avant de sortir avant l’heure de jeu. Asensio et Barcola n’ont pas non plus été à la hauteur.