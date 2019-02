Les 170 élèves enlevés samedi au Cameroun ont été libérés

La remise en liberté des 170 élèves ainsi que 2 agents de sécurité, un enseignant et ses deux enfants est intervenue dimanche.



L'information émane du diocèse de Kumbo, ville située à 80 kilomètres de Bamenda où ils ont été enlevés samedi dans le Nord-Ouest du Cameroun.



Le rapt qui est survenu précisément à Saint Augustin College de Kumbo, est le plus important acte d'enlèvement d'élèves en termes de nombre, signalé depuis le début de la crise dans les zones anglophones du Cameroun.



Selon le diocèse, les élèves ont regagné leur école dimanche nuit en attendant que leurs parents viennent les chercher.



L'église de Kumbo ne précise pas, cependant, les conditions de libération de ces ex-otages mais elle annonce la fermeture de l'école.



Joint par la BBC, l'évêque de Kumbo, Georges Nkuo, a indiqué que les agents de l'église ont négocié la libération des otages sur la promesse que l'établissement fermera ses portes.



"Si l'armée était intervenue, il y'aurait eu des morts" dit-il, appelant les parents à venir chercher leurs enfants.



En décembre, des élèves et enseignants de cette même école avaient été enlevés par des hommes armés.



Dans cette région anglophone en crise, les sécessionnistes avaient imposé un boycott des cours dans les établissements scolaires.



Ecoutez l'évêque de Kumbo, Georges Nkuo qui revient sur la libération de ces élèves du Saint Augustin College de Kumbo.