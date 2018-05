Les 23 "Lions" qu'Aliou Cissé va retenir pour le Mondial, selon PressAfrik

Le choix de ces 23 joueurs s’est fait sous certains critères notamment la forme du joueur, la longévité du joueur dans la tanière mais également le regard qu’a Aliou Cissé sur le jouer. Ce dernier critère nous semble être important car la considération du coach sur un joueur peut valoir une sélection à une Coupe du Monde. Le coach Joachim Löw et son attaquant Mario Gomez en une parfaite illustration.



Au niveau des gardiens de but, on a (3) joueurs : Khadim Ndiaye et Abdoulaye Diallo sont des valeurs sûres du coach Aliou Cissé. Même-si le numéro 1 reste inconnu pour l’instant. Maintenant, il reste le poste du 3e gardien que va occuper soit par Alfred Gomis soit Pape Seydou Ndiaye. Nous choisissons le gardien de Jaraaf qui est titulaire indiscutable dans son club contrairement à son collègue Gomis qui a perdu ces derniers temps son poste de titulaire à SPAL.

Dans le secteur de la défense nous avons choisi (6) joueurs : 3 axiaux, 2 arrières latéraux droits et 1 latéral gauche. Ainsi, on a dans l’axe Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Salif Sané. Au niveau du côté droit Lamine Gassama et Adama Mbengue. Au niveau du côté gauche on a misé sur Youssou Sabaly.

Dans le milieu milieux nous avons retenus sept (7) joueurs. 4 milieux défensifs et 3 offensifs. Pour les milieux défensifs, on a Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye et Assane Dioussé et ceux offensifs, on a Pape Alioune Ndiaye, Henri Saivet et Santy Ngom

Dans le secteur de l’attaque nous avons choisi (7) joueurs: Sadio Mané, Keita Baldé Diao, Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Moussa Konaté, Diafra Sakho, et Mame Biram Diouf.

Composition de la liste Finale des 23 joueurs

Gardiens de but (3) : Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo et Pape Seydou Ndiaye



Défenseurs (6) : Kara Mbodj, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Lamine Gassama, Adama Mbengue, Youssouf Sabaly



Milieux (7) : Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Cheikh Ndoye, Assane Dioussé Pape Alioune Ndiaye, Henry Saivet et Santy Ngom



Attaquants (7) : Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Moussa Konaté Mame Diafra Sakho et Biram Diouf.