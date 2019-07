Les 5 étapes clés pour lutter contre Ebola

Cette épidémie est la deuxième plus meurtrière de l'histoire, a déjà tué plus de 1.600 personnes.



Le médecin haïtien Marie Roseline Darnycka Belizaire aide l'OMS à la coordination de la lutte contre la maladie en RDC.



Dans ce pays, les conflits armés, les zones géographiques difficiles d'accès, la peur et les suspicions généralisées constituent des défis majeurs qui ralentissent la lutte.



Marie Roseline nous parle du processus pour essayer de contenir Ebola.



Un cas d'Ebola est une épidémie. Lorsqu'une personne est soupçonnée d'avoir le virus, nous devons rapidement obtenir des échantillons pour vérifier et confirmer s'il s'agit du virus.



Les symptômes sont très, très semblables à beaucoup d'autres maladies, comme le paludisme par exemple.



Elle peut commencer par des douleurs abdominales, des maux de tête, des maux de gorge, des fièvres…



Après deux jours, il y aura une exacerbation de ces symptômes ce qui met en danger de contamination les personnes autour du malade.



Par exemple, vous pouvez avoir la diarrhée, vous pouvez aussi avoir une fièvre plus élevée...