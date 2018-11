Les États-Unis appellent à des élections pacifiques en RDC

Les États-Unis ont appelé mercredi à des élections crédibles et pacifiques en République démocratique du Congo.



La campagne électorale commence en effet jeudi 22 Novembre ; occasion pour le pouvoir en place comme pour l'opposition de déployer leurs stratégies pour convaincre 40 millions d'électeurs.

"La RDC a une occasion historique de mener des élections crédibles pour à un transfert pacifique et démocratique du pouvoir", a déclaré la porte-parole du département d'état américain Heather Nauert.



Selon cette dernière, "des élections crédibles et transparentes contribueront à alléger la charge de travail, relever les défis humanitaires et de développement, d'améliorer la capacité du pays à attirer les investissements et renforcer la stabilité en RDC et dans la région."



Déjà reportée à deux reprises, cette élection va permettre la désignation d'un successeur au président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001.

En tout, 21 candidats sont en lice pour un scrutin prévu le 23 Décembre.