Les Etats-Unis rétablissent le droit d'importer des trophées de chasse d’Afrique

Il y a trois mois et demi, Donald Trump écrivait sur twitter : « Il sera très difficile de me faire changer d’avis que ce spectacle d’horreur aide de quelque façon que ce soit à la conservation des éléphants ou de tout autre animal.»



Ce spectacle d'horreur, ce sont les trophées de chasse rapportés d'Afrique. Une pratique qui était jusque-là interdite à la suite d'une mesure de Barack Obama.



Donald Trump n'a peut-être pas changé d'avis, mais son administration si. L'import de tels trophées aux Etats-Unis est désormais autorisé avec des permis délivrés au cas par cas. Un revirement expliqué par un point de droit. La disposition Obama n'aurait en effet pas suivi les procédures règlementaires.



Craintes



Quoi qu'il en soit, cette nouvelle fait craindre une reprise de la chasse aux trophées en Afrique. Le Zimbabwe, le Botswana et la Zambie sont les principaux pays concernés. Cette pratique y est autorisée moyennant beaucoup de finances. De l'argent censé être consacré ensuite à la conservation des espèces menacées. En théorie seulement, car selon plusieurs études, ces mesures sont loin d'avoir l'effet escompté.



Le porte-parole de l'association écologiste Robin des Bois, Jacky Bonnemain s’inquiète des conséquences de cette décision américaine. « Il est certain que le lobby des armes et des chasseurs va exercer, surtout en ce moment, une pression considérable sur l’administration et sur le président, pour que la libéralisation de la chasse dans les pays d’Afrique australe soit effective. Et surtout que ces chasseurs fortunés puissent ramener chez eux, à titre de décoration, des têtes, des queues, des oreilles d’éléphants.»



D'autant, souligne Jacky Bonnemain, que les Etats-Unis importent déjà beaucoup de trophées d'éléphants. «Sachant que les Etats-Unis sont par ailleurs, tout à fait légalement, les plus gros importateurs mondiaux de peaux d’éléphants pour faire des bottes ou décorer les sièges de voitures… »



Sur des photos qui ont fait le buzz en mars 2016 alors que Donald Trump était en campagne pour accéder à la Maison Blanche on y voit les fils du candidat républicain qui s'adonnent, tous sourires, à la chasse des espèces protégées en Afrique.