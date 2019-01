Les Évêques du Sénégal très préoccupés par la situation préélectorale

L'Église catholique du Sénégal est très préoccupée par la surenchère verbale et la violence qui guette le pays à l'approche de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Une conférence épiscopale a été tenue par les Evêques ce mardi, pour appeler à la promotion de la conscience citoyenne. Ce, à travers des comportements responsables pour un scrutin dans la paix. Ces hommes de Dieu ont appelé les à éviter toute dérive avant, pendant et après l'élection.



À travers le slogan "Non à la violence", ils recommandent la vigilance pour préserver la paix sociale. C'est ainsi que l'ensemble des Évêques du Sénégal ont lancé un appel à tous les citoyens et acteurs politiques à " se tourner vers Dieu" pour une prière fervente en vue d'avoir une élection crédible, transparente et paisible.