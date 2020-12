Les Ghanéens dans l’attente des résultats de la présidentielle et des législatives

Quelque 17 millions d’électeurs ghanéens avaient été invités aux urnes, le lundi 7 décembre, pour départager 13 candidats à la magistrature suprême du Ghana. Ils ont également voté pour élire 275 députés pour renouveler le parlement ghanéen.



Les 38 622 bureaux de vote ont fermé depuis 17h GMT sur toute l’étendue du territoire ghanéen.

Après une faible affluence dans la matinée, certaines zones ont connu des affluences particulières à la mi-journée et en fin de journée. Mais la commission électorale n’a encore communiqué de chiffres sur la participation générale à ces élections générales.



Avant le scrutin, elle avait affirmé que les résultats de ce double scrutin présidentiel et législatif, devraient être connu dans les 24h qui suivent la fermeture des bureaux de vote.



Mais ce délai n’est pas figé, puisque la commission dispose, en fonction de la remontée des résultats, du pouvoir de dépasser ce délai afin de s’assurer de tout avant la publication des résultats provisoires qui devront ensuite être validés par la Cour constitutionnelle.



Aussitôt après la clôture des votes, le dépouillement des urnes a été lancé devant les électeurs venus nombreux assister au dépouillement selon des "livestreaming" diffusés par le site "ghanaweb.com".

Les résultats qui sortent des bureaux de vote confortent effectivement que la présidentielle se joue entre le président sortant Nana Ado Akouffo et l’ancien président John Mahama.



Les élections se sont déroulées dans le calme hormis quelques incidents relevés par des médias locaux.

Il a été fait mention, par exemple, d’une dame qui a tenté de voter une deuxième fois à Polling station. Mais elle a été arrêtée. D’autres cas similaires relevés hors de la capitale ont subi le même sort.



