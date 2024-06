Les Iraniens appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République islamique

Plus de 61 millions d’Iraniens sont appelés aux urnes ce vendredi 28 juin. Tous les ténors modérés et réformateurs se sont mobilisés ces dernières semaines pour appeler les Iraniens à se rendre aux urnes. Parmi les six candidatures validées par le Conseil des gardiens de la Constitution, ils ne sont plus que quatre en lice.

RFI

