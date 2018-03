Les Khalifistes exigent la libération immédiate de Barthélémy Dias et mettent en garde le régime

Barthélémy Dias est, jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, dans les liens de la détention à la Division des investigations criminelles (Dic). Ses partisans et amis qui se sont rendus vendredi soir à la Caserne Samba Diéry Diallo où il se trouve actuellement, sans avoir aucune nouvelle de lui.



«Nous n'avons aucune nouvelle de Barthélemy. Personne ne peut accéder à l'intérieur de la caserne. Les conditions dans lesquelles il a été embastillé sont irrégulières », pestent-ils avant d’exiger sa libération immédiate.



«Nous exigeons sa libération immédiate d'autant plus que, soulignent-ils, nous sommes dans le week-end pascal et que comme tout bon catholique il doit être en famille pour célébrer cette fête».



«Aussi, nous alertons l'opinion sur les menaces qui pèsent sur sa sécurité. Nous tiendrons l'Etat pour responsable de tout ce qui peut lui arriver », préviennent-ils.



Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a été alpagué alors qu'il venait de terminer une émission avec nos confrères de Dakaractu, sur la condamnation de son mentor.