Les « Lions », mécontents de la suppression des primes : Augustin Senghor dément

Après que la Fédération sénégalaise de football (Fsf) ait annoncé aux joueurs de l’équipe nationale du Sénégal qu’elle allait supprimer la prime de sélection qui était fixée à 500.000 F cfa, le journal Record de ce mardi avait soutenu que cette décision déplaisait aux poulains d’Aliou Cissé. Au point que ces derniers s’étaient convoqué dans une réunion d’urgences à l’issus de laquelle ils avaient décidé de faire des contre-propositions, avait ajouté Record.



Ce qui n’est pas vrai selon le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor. Il soutient sur la Rts1 que les joueurs approuvent cette décision de la Fsf et sont étonnés de l’article du journaliste.



Me Senghor d’ajouter que l’auteur de l’article qui est actuellement avec l’équipe en France a été entendu sur le fondement de ses informations. Le journaliste aurait répondu selon Me Senghor qu’il avait mal interprété les propos de ses sources.