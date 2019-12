Les accusations de torture contre l'ex-épouse de Charles Taylor rejetées

Agnès Reeves-Taylor, 54 ans, a été inculpée en 2017 pour une série d'infractions - certaines impliquant des enfants - pendant la guerre civile au Libéria.



Madame Taylor qui a été professeure d'université à Dagenham, dans l'est de Londres, a nié toutes les allégations et devait être jugée en janvier.



Selon lui, il n'a pas été prouvé que le régime Taylor avait un contrôle sur les zones où les crimes présumés se sont produits.



Mme Reeves-Taylor doit être par conséquent libérée. Elle a été arrêtée et inculpée en juin 2017.



Depuis lors, elle s'est battue pour que l'affaire soit classée et ses avocats avaient précédemment déclaré au tribunal qu'elle n'avait aucun poste officiel dans le régime de Charles Taylor.