Les avocats de Mabintou Diaby, épouse de Madiambal Diagne, alertent sur l'état de "défectueux" de leur cliente

Les avocats de Mabintou Diaby, épouse du journaliste Madiambal Diagne, dénoncent la situation médicale jugée « critique » de leur cliente ce mercredi et ont appelé les autorités judiciaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa vie.



Le collectif des avocats de Mabintou Diaby a indiqué que "leur cliente, placée sous mandat de dépôt depuis le 29 septembre 2025 par le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, souffrait de plusieurs affections organiques extrêmement préoccupantes". Les conseils de Mme Diaby ont rappelé que, depuis sa garde à vue jusqu’à son inculpation, ils n’ont pas cessé d’alerter sur son état de santé défectueux, qui a mis dangereusement en péril sa vie, a rapporté "L'Observateur" dans sa parution de ce mercredi.



Selon le communiqué, "la détention a aggravé son état au point que l’administration pénitentiaire a dû la transférer d’urgence à l’Hôpital Principal de Dakar, puis au Pavillon spécial, les 23 et 24 octobre". Les défenseurs de Mme Diaby ont affirmé que "les autorités médicales ont refusé de courir le moindre risque face à la gravité de sa situation, tout en déplorant qu’aucune mesure d’urgence n’a été prise pour y remédier".



Les avocats ont également indiqué avoir déposé, depuis le 21 octobre 2025, "une requête en expertise médicale auprès du juge d’instruction, restée sans suite jusqu’à présent". Ils ont soutenu que cette situation, bien connue des autorités judiciaires, a compromis dangereusement l’intégrité physique de leur cliente. Le collectif a dénoncé des conditions de détention jugées « inhumaines et dégradantes » au pavillon spécial, a détaillée le quotidien d'information.



Dans leur note, les avocats ont demandé aux autorités de faire "preuve d’humanité et de sens de la justice, en prenant les dispositions nécessaires pour assurer des soins appropriés à Mme Diaby". Ils ont prévenu que "l’État du Sénégal serait tenu pour entièrement responsable de tout ce qui pourrait arriver à leur cliente, y compris toute atteinte à sa vie".



Mabintou Diaby est inculpée dans le cadre d’une procédure ouverte par le Pool judiciaire financier. Depuis son placement en détention, son état de santé a suscité de vives inquiétudes, son entourage et ses avocats ayant plaidé pour une prise en charge médicale adaptée, a conclu la même source.