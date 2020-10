Les cadres de la mouvance présidentielle plaident pour le renforcement de l'Onas

La Coordination nationale des cadres de Benno Bokk Yakaar (Bby, mouvance présidentielle) a exprimé sa compassion à l'endroit de tous les sinistrés des inondations. Dans un communiqué, les cadres plaident pour le renforcement du budget de l'Office national des assaisonnements du Sénégal (Onas).



Ils invitent le gouvernement à trouver des solutions pérennes en mettant à la disposition de l'Onas des ressources nouvelles pour renforcer ces moyens d'actions.



Par ailleurs, les cadres de BBY pensent que pour le financement optimal des investissements nécessaires et un accès partagé et démocratisé aux réseaux collectifs, des réformes sécuritaires sérieuses sur la fiscalité autour de cette activité seront opérées. A l'en croire, elles pourraient concerner les constructions nouvelles et celles en hauteur qui constituent les premiers facteurs de saturation.