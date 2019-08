Les cadres libéraux exigent la libération de Guy Marius, Khalifa Sall et le retour de Karim Wade

La Fédération nationale des cadres libéraux qui considère que l’arrestation et la détention arbitraire de Gguy Marius Sagna est la dernière manifestation de la folle volonté de Macky Sall d’instaurer une dictature dans notre pays, exige la libération de l’activiste, placé en garde à vue pour « fausse alerte du terrorisme ».



La FNCL dit exiger sa libération immédiate et sans condition, le retour d'exil et la réhabilitation de notre frère Karim Wade à qui elle réaffirme son soutien inconditionnel et sa solidarité totale; de même qu'elle exige la libération de Khalifa Ababacar Sall. Pour arrêter cette forfaiture qui s’institutionnalise, la Fncl s’engage aux côtés des forces vives du pays et appelle le peuple, seul souverain à se mobiliser.



« Seul le peuple est souverain! La FNCL rappelle que le PDS a une tradition de lutte et a décisivement participé à toutes les conquêtes de libertés démocratiques, sous la direction éclairée du Me Abdoulaye Wade, qui a encadré l’essentiel des leaders politiques de notre époque » indique le communiqué.



A cet effet, la FNCL considère que Wade est devenu, par sa grâce et sa classe, le point de convergences de toutes les forces vives du Sénégal, de l'Afrique et, sans même s'en rendre compte, une idéologie. Il appartient donc à la jeunesse sénégalaise de transcender cette pensée et de se l'approprie, estime la fédération.