Les candidats pour acheter Neymar

Neymar va-t-il quitter le PSG cet été ? Ce dimanche, 'L'Equipe' a lâché une bombe concernant Neymar. Selon les informations du quotidien, les dirigeants du Paris Saint-Germain, et à leur tête Nasser Al-Khelaifi, ne verraient plus d'un si mauvais œil un transfert de l'international brésilien cet été. Si un club se manifeste avec un gros chèque, ils seraient disposés à le libérer, quoi que cela coûte pour leur image et le projet qu'ils avaient mis en place.



Bien évidemment, le club de la capitale attend tout de même un retour sur investissement après avoir déboursé 222 millions d'euros à l'été 2017 pour recruter la star brésilienne au FC Barcelone alors forcément peu de clubs auront les moyens et aussi le pouvoir d'attractivité pour s'offrir Neymar et le convaincre de les rejoindre. Ce lundi, 'L'Equipe' a dévoilé les trois clubs qui auraient la volonté et la capacité de recruter l'ancien du Barça.



Et c'est bel et bien le FC Barcelone qui serait le favori dans la course. Même si cela peut être surprenant vu la manière dont Neymar a quitté le club en 2017 avec notamment un bras de fer entre son entourage et le club catalan. Mais le Brésilien conserve un très bon souvenir de son histoire en Catalogne et est toujours apprécié du vestiaire, à commencer par Lionel Messi. Reste à savoir si le Barça est prêt à débourser une somme équivalente à celle du PSG il y a deux saisons.







Avec Besoccer