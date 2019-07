Les champions d'Afrique de TAEKWONDO dénonce une discrimination dans le sport sénégalais

20 millions de francs Cfa pour chaque joueur et un passeport diplomatique que les "Lions" du Sénégal, vice champions d'Afrique de la Can 2019 ont empochés. Ce joli pactole offert par le Président de la République Sall a soulevé l'ire d'autres disciplines sportives. A l'instar de l'equipe de TAEKWONDO qui n'a ni était reçu par le chef de l'Etat, encore moins reçu une prime. Ils n'ont eu droit qu'un un simple tweet de félicitation de la part de Macky Sall



Une attitude discriminatoire qui ne plait guère à Balla Diéye, le premier Sénégalais à se qualifier pour les Jeux olympiques d'été de 2016 de Rio de Janeiro, à l'issue d'un tournoi pré-olympique organisé au Maroc. "Le TAEKWONDO champion d'Afrique avec Zéro prime. Et pourtant c'est le même pays que nous défendons, le même drapeau. La question est pourquoi les autres et pas nous ? s'indigne le joueur sur cette discrimination négative du sport au Sénégal.



Mieux il soutient que " nombreuses sont les médailles que nous avons remportées. La liste est longue, Soumare champion d'Afrique, Kama, Bineta,Gorame, Alimatou,Khady fall, ect. Poomse champion d'Afrique 5 titres quart de finaliste mondial. Para TAEKWONDO vice champion d'Afrique en Égypte 2019. Sans oublier les autres Judo karaté roller lutte greco Escrime Canoë tous champion d'Afrique zéro prime depuis 2007.

On nous tue ...mais ....on ne nous déshonore pas", se désole t-il sur sa page Facebook

Balla Diéye est double médaillé de bronze dans la catégorie des moins de 68 kg aux Championnats du monde de Taekwondo (en 2009 et en 2013).

Aux Championnats d'Afrique de Taekwondo, il remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins de 62 kg en 2001 et dans la catégorie des moins de 68 kg en 2009 et la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 68 kg en 2012. Il est aussi médaillé d'argent aux Jeux africains de 2015 dans la catégorie des moins de 68 kg et médaillé de bronze en moins de 67 kg à l'Universiade d'été de 2005.