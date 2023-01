Les déclarations de Dani Alves en prison

Accusé de viol par une jeune femme de 23 ans après une soirée dans une discothèque barcelonaise, Dani Alves a vécu sa première semaine derrière les barreaux. Et le journal 'La Vanguardia' a déjà sorti quelques informations au sujet de la détention du footballeur.



Selon le journal catalan, Dani Alves est plutôt calme et a été particulièrement bien reçu par ses co-détenus.



"Le footballeur a été laissé de côté, et le Dani qui est là n'est qu'une figure de plus. J'accepterai tout ce qui viendra. J'ai quitté la maison quand j'avais seulement 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. Ce sera une de plus qui passera. Je n'ai peur de rien", aurait-il confié lors d'un entretien en prison.



Placé dans une section pour les délinquants sexuels sur mineurs, le latéral droit partage sa cellule avec un autre Brésilien nommé Coutinho. Il s'agit d'une vieille connaissance, puisqu'il était videur de plusieurs boîtes de nuit de Barcelone que Dani Alves fréquentait.



Besoccer