Les députés adoptent le projet de loi portant création d’une Société des mines du Sénégal

Les députés sénégalais ont adopté ce mardi à l’Assemblée nationale le projet de loi portant création d’une Société nationale dénommée Société des mines du Sénégal (SOMISEN SA, défendu par le ministre des Mines et de la Géologie, Aissatou Sophie Gladima.



« Le contexte justifie aisément l’opportunité et la pertinence de la création d’une société anonyme dénommée Société des mines du Sénégal (SOMISEN SA) en vue de renforcer substantiellement la position stratégique de l’Etat et sa présence dans la gestion des sociétés minières », a déclaré la ministre.



Elle a souligné que « la société nationale qui sera créée à partir de cette loi, dont le capital sera entièrement souscrit par l’Etat et d’autres personnes morales de droit public, aura en charge la gestion du patrimoine pour le compte de l’Etat », assurant qu’’elle disposera de « tous les moyens humains, matériels et juridiques nécessaires pour atteindre les objectifs visés ».



Mme Gladima a insisté sur « a nécessité d’assurer les conditions d’une exploitation et d’une gestion des ressources minérales, qui doivent se faire dans la transparence de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population et à être écologiquement durables ».



Pour elle, il s’agit là d’un objectif de l’article 25-1 de la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 05 avril 2016, qui confère au peuple sénégalais la propriété des ressources. « L’État a consenti des efforts appréciables pour la promotion d’investissements et des affaires dans le secteur minier », a dit Mme Aissatou Sophie Gladima.



Elle n’a pas manqué de rappeler qu « au cours de la période 2014 à 2018, le secteur des mines a été le premier contributeur aux revenus du secteur extractif rentrant dans le budget de l’Etat avec un total de 104,3 milliards FCFA, soit 94,7 des recettes.