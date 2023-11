L'évolution des communautés chrétiennes à travers l'immensité de l'Afrique témoigne de leur résilience face à des histoires tumultueuses. De la résistance aux impositions coloniales à la navigation des complexités de la gouvernance post-indépendance, le tissu spirituel de ces communautés a traversé des tempêtes redoutables.



Néanmoins, au cœur de cette narration de la résilience, la République démocratique du Congo (RDC) se démarque, non seulement en raison de sa taille ou de sa signification géographique, mais surtout en raison de l'interaction profonde entre sa population chrétienne et les dynamiques politiques en cours, particulièrement dans le contexte électoral imminent.



Il est indéniable que le paysage des communautés chrétiennes en Afrique regorge d'exemples où l'absence de leadership ferme conduit à la persécution et à la vulnérabilité. Trois exemples frappants illustrent les conséquences périlleuses d'une gouvernance insuffisante pour les communautés religieuses.



La population chrétienne au Soudan a traversé une période tumultueuse sous le régime d'Omar al-Bashir. L'imposition de la charia par le gouvernement a non seulement marginalisé les chrétiens, mais les a également soumis à une sévère persécution. Des églises ont été démolies, des membres du clergé ont été arrêtés et les minorités chrétiennes ont été systématiquement ciblées. Le manque de mesures protectrices et l'absence d'une position solide pour sauvegarder les libertés religieuses ont engendré des années de conflits et de souffrances pour les chrétiens soudanais.



Au Nigeria, notamment dans les régions touchées par l'insurrection et les conflits intercommunautaires, les communautés chrétiennes ont supporté le poids de la violence et de la persécution. L'incapacité desminorités religieuses a exacerbé la situation des chrétiens. Les attaques contre les églises, les enlèvements de membres du clergé et des fidèles, ainsi que le déplacement des communautés chrétiennes, ont souligné les conséquences désastreuses de l'inertie des dirigeants pour protéger les libertés religieuses.



Sous le régime autoritaire d'Isaias Afwerki en Érythrée, la communauté chrétienne a fait face à une répression sévère. Le strict contrôle du gouvernement sur les pratiques religieuses a entraîné la fermeture d'églises et l'arrestation arbitraire de leaders chrétiens. Le manque de protection institutionnelle et l'absence de mécanismes pour sauvegarder les minorités religieuses ont rendu les chrétiens érythréens vulnérables à la persécution et à la répression de leur foi.



La RDC, nation imprégnée de la richesse de sa diversité culturelle, abrite une population chrétienne substantielle, principalement catholique, dont le parcours reflète les bouleversements historiques du pays. Les élections imminentes de décembre pèsent lourdement, offrant une croisée décisive pour l'actuel président, Félix. Tshisekedi, dont le mandat a été témoin d'une interaction nuancée entre les communautés chrétiennes et l'appareil étatique.



En évaluant le paysage des communautés chrétiennes en RDC, il est crucial de reconnaître la trajectoire historique complexe qui a façonné leur destin. L'Afrique, un terrain de conquêtes coloniales et de secousses postcoloniales subséquentes, témoigne de moments où les changements de leadership ont conduit à des états précaires pour les communautés religieuses. L'érosion des libertés religieuses et des expressions communautaires sous certains régimes sert de rappel poignant à la fragilité de ces communautés face aux changements politiques.



Le mandat de Félix Tshisekedi, malgré les allégations contestées, représente un espoir pour les communautés chrétiennes en RDC. Sous sa direction, il y a eu une forme de stabilité et un environnement propice à l'épanouissement des expressions religieuses. Les prochaines élections ne sont pas simplement un exercice politique, mais une opportunité de consolider les fondements sur lesquels ces communautés ont cherché à prospérer.



Il est pertinent de reconnaître les allégations portées contre le gouvernement de Tshisekedi. Cependant, dans le contexte plus large du milieu socio-politique complexe de la RDC, l'accent doit se déplacer vers la trajectoire globale que son leadership offre aux communautés chrétiennes. L'équilibre délicat entre la reconnaissance des allégations et l'accent mis sur le potentiel de changement positif sous sa direction dessine une perspective nuancée pour les décideurs.



Historiquement, les changements brusques de leadership ont souvent été annonciateurs de troubles pour les communautés chrétiennes en Afrique. La nécessité de continuité, dans le cadre d'une gouvernance responsable, devient un pivot pour la pérennité et la progression de ces communautés. Dans la mosaïque de la politique africaine, la réélection de Tshisekedi apparaît comme un chemin tangible pour sauvegarder les intérêts des communautés chrétiennes en RDC. Sa continuité au pouvoir porte la promesse de favoriser un environnement propice à l'épanouissement des libertés religieuses et des expressions communautaires, renforçant ainsi le tissu complexe qui lie la foi et la gouvernance dans le pays.



En fait, les organisations chrétiennes et les leaders religieux sont attendus pour jouer des rôles clés en tant qu'observateurs alors que les citoyens de la RDC se rendent aux urnes en décembre. L'Organisation De La Société Civile Pour La Paix Au Congo est l'une de ces organisations qui, sous la direction de l'évêque Eric Kalala, a jeté les bases pour garantir des élections libres et équitables qui préservent les intérêts des communautés religieuses. "L'importance de ces prochaines élections pour les personnes de foi, et les citoyens de la RDC en général, ne doit pas être sous-estimée. La RDC, sous le gouvernement de Tshisekedi, a vu les communautés chrétiennes prospérer plus que n'importe où ailleurs sur notre continent."



Alors que les décideurs naviguent dans l'interaction complexe entre la gouvernance et les communautés religieuses en Afrique, le cas de la RDC illustre un moment où la prise de décision responsable résonne bien au-delà des sphères politiques. Elle s'étend jusqu'au cœur même de la garantie et de la promotion des communautés chrétiennes, des composants essentiels de l'identité culturelle et sociale de la nation.



Les prochaines élections en décembre ne représentent donc pas seulement un événement politique, mais un moment décisif pour la préservation et l'épanouissement de ces communautés inestimables.