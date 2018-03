Les enseignants annoncent une grève totale de 72 heures à partir du mercredi 11 avril

L'intersyndical pour la défense de la l'école (IDE) décrète 72 heures de totales à partir du mercredi 11 avril, au retour des fêtes de Pâques et de la Jeunesse. Ces enseignants qui étaient en conférence de presse ce vendredi affirment les menaces des autorités ne leur feront pas reculer.



"Cette communication agressive du gouvernement ne nous fera pas reculer. Tout en demandant que le Président (Macky Sall) monte au créneau et règle le problème, nous restons chevillés à la base qui nous dit de continuer le mouvement", a déclaré Gouna Niang, le porte-parole du jour et par ailleurs Secrétaire général de l'Union des syndicats d'enseignants.



Il ajoute : "L'IDE a décidé de demander à tous les enseignants de débrayer le mardi 10 avril à partir de 9 heures. Et il y aura une grève totale de 72 heures les mercredi, jeudi et vendredi".