Les étudiants de Guédiawaye à Ziguinchor alertent sur leurs conditions de vie précaires

L’Amicale des étudiants ressortissants de Guédiawaye à Ziguinchor (AERG/Z) alerte sur la précarité grandissante de ses membres à l’Université Assane Seck. Dans un communiqué publié ce 27 octobre 2025, l’organisation estudiantine dénonce « l’absence de soutien financier » et « l’indifférence des autorités » face à une situation qu’elle juge “alarmante.”



Selon le document signé par son président, Ousmane Diedhiou, la principale cause de cette précarité demeure « l’absence de réponse aux multiples demandes de subventions adressées depuis 2022 ». L’amicale rappelle avoir sollicité l’appui de plusieurs entreprises et autorités locales, sans succès. « Ces dernières sont restées totalement ignorantes, désintéressées, silencieuses et pratiquement inexistantes face à nos nombreux appels à l’aide », déplore le communiqué.



La question du logement constitue également une source majeure d’inquiétude pour ces étudiants. L’AERG/Z affirme ne pas disposer des fonds nécessaires pour accueillir les nouveaux membres à l’approche de la rentrée universitaire. Cette situation, selon elle, « affectera non seulement leur bien-être mais aussi leur vie estudiantine tant au niveau social que pédagogique ». L’amicale précise toutefois qu’il ne s’agit pas « d’avoir un logement luxueux et coûteux », mais simplement de garantir un toit décent, « fondamental à la réussite académique » des étudiants.



Face à ce contexte difficile, l’amicale dit réaffirmer son engagement à poursuivre son combat « pour l’amélioration des conditions de vie de ses membres », tout en appelant les autorités à « réagir sans délai ». « Le rôle de notre amicale est d’accompagner ses membres dans leur parcours universitaire, mais cela nécessite un minimum de moyens et de considération », insiste Ousmane Diedhiou.