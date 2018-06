Les étudiants de Saint-Louis écrivent à Macky et revoient leurs exigences

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) a écrit au chef de l’Etat pour que la justice soit faite dans l’affaire de la mort de Mouhamed Fallou Sène. Ces étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis lient la reprise des cours à l’ouverture d’une information judiciaire pour que lumière soit faite dans cette affaire.



«S’il y a un point de nos revendications sur lequel étudiants et autorités politiques sont sur la même longueur d’onde, c’est la nécessité d’une enquête neutre et rapide au terme de laquelle l’auteur de cet acte ayant entrainé la mort de notre camarade Mouhamed Fallou Sène sera démasqué, traduit devant les tribunaux et jugés conformément à la loi», relève la lettre parcourue par L’Observateur.



Alexandre Mpal Sambou de poursuivre : «S’il est vrai que le déclenchement de la procédure judiciaire est subordonnée à la transmission à la Justice de l’ordre de poursuite, délivré par le ministre des Forces armées, un gendarme étant impliqué, il est tout aussi vrai que plus de trois semaines après les faits, aucun acte n’a été posé en ce sens, malgré les engagements fermes pris par le président de la République».