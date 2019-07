Les femmes parlementaires réclament la parité dans les bureaux et les commissions

Les femmes parlementaires réunies au sein d’un collectif, entendent peser de tout leur poids que la parité soit appliquée les bureaux et commissions dans les collectivités territoriales. C’est l’annone faite vendredi à Thiès (70 km à l'est de Dakar), par la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Lucie Cissé.



« La loi sur la parité est positive sur plusieurs aspects, mais il faut aussi reconnaitre qu’elle a certaines limites », a dit Lucie Cissé, lors de l’atelier de sensibilisation et de partage sur le projet de réforme du Code général des collectivités territoriales en vue des prochaines locales et sur la criminalisation du viol au Sénégal.



Après la mise en œuvre en 2014 et 2017 de la parité, indique-t-elle, il y a eu au niveau des collectivités territoriales, une masse critique de femmes de plus de 47%. Mais cette donne n’a pas été prise en compte dans la mise en place des bureaux des conseils municipaux et départementaux.



C’est cette raison que la vice-présidente de l’Assemblée nationale, considère qu’il y a des correctifs à apporter. Et le collectif des femmes parlementaires et l’Observatoire national de la parité (Onp) travaillent dans ce cadre.