"Les femmes sénégalaises sont les véritables précurseurs de l’Economie sociale et solidaire", selon Soham El Wardini:

Le maire de Dakar Soham El Wardini s'est exprimée vendredi sur l'organisation du Forum mondial de l'Economie sociale et solidaire à Dakar en 2023. Selon elle, le choix porté sur la capitale sénégalaise est déjà un grand succès mondial pour le Sénégal.



Toutefois, Soham El Wardini a affirmé que les femmes sénégalaises sont dans l'économie sociale et solidaire bien avant les créateurs de ce forum. Ce à travers les tontines, les Gie de quartiers et autres associations qui permettent aux femmes sénégalaises de s'autofinancer dans l'entr'aide et la solidarité.



