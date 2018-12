Les girafes d'Afrique de l'Ouest sous protection au Niger

Dans cette région définie par les autorités, les girafes d'Afrique de l'Ouest partagent leur habitat avec les communautés locales et doivent batailler avec elles pour l'espace et les ressources naturelles.



Les animaux font face à un certain nombre de menaces, notamment la croissance de la population humaine, la chasse et les activités agro-pastorales.



Les girafes ont maintenant commencé à migrer hors de la zone des girafes en raison de la population croissante d'humains et de girafes elles-mêmes.



En conséquence, les animaux sont entrés en conflit avec des humains qui n'ont pas l'habitude de leur présence, et se sont également égarés dans des zones de résistance à la frontière avec le Mali.