Les grands clubs de Premier League se font la guerre pour un international français, United va casser sa tirelire pour un Néerlandais

Un international français dans le viseur des gros de PL, MU met le paquet pour son magicien et la polémique Haaland relancée, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Moussa Diaby intéresse les clubs de PL

En lisant le Daily Express ce matin, on apprend qu’Arsenal et Newcastle vont se livrer une belle bataille d’enchères pour Moussa Diaby. L’international français est dans les petits papiers des Gunners depuis un bon moment maintenant, mais maintenant les Magpies comptent passer à l’attaque, et ils ont des moyens financiers colossaux pour convaincre le Bayer Leverkusen de laisser partir sa pépite.



Selon le site 90 minutes en Allemagne, Newcastle va s’aligner sur les 70 millions d’euros demandés par le club allemand. De plus, les dirigeants veulent aussi s’offrir Mitchell Baker pour renforcer leur secteur défensif.



MU veut faire prolonger son tacticien



Les Red Devils veulent déjà faire prolonger Erik ten Hag, alors qu’il n’a même pas terminé une seule saison à la tête du club. Mais bon, sachant qu’il a permis au club de conquérir son premier trophée depuis 2017 ce n’est pas du tout une surprise. Par conséquent, selon le Sunday Mirror, le manager néerlandais va se voir offrir une revalorisation salariale et une prolongation de 3 ans. D’après le Sunday Telegraph ce nouveau contrat a également été validé par les potentiels futurs propriétaires du club, le groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe et la fondation Nine Two du cheikh Jassim.



Comme rapporte le média, ils ont été impressionnés par la façon dont il a inculqué une philosophie au club et restaurer de la discipline dans le vestiaire. Sa gestion impitoyable du cas Cristiano Ronaldo est considérée comme un chef-d’œuvre de gestion pour eux.



Guardiola, toujours dans l’humour



Carton plein de Manchester City en FA Cup ! C’est une Master Class de la part de Pep Guardiola et Erling Haaland pour le Manchester Evening News. Avec un succès 6-0, City n’a pas tremblé contre Burnley, coaché par Kompany, un entraîneur que Guardiola voit bien à la tête des Skyblues dans quelques années. D’ailleurs Pep Guardiola a une nouvelle fois remplacé Erling Haaland et a fait une annonce à son sujet qui est énormément critiquée. De nouveau triple buteur, le dirigeant espagnol a expliqué que son attaquant allait avoir des problèmes à l’avenir à cause de sa forme insolente. Voici ses mots. «Il aura un problème dans le futur. Tout le monde s’attend à ce qu’il marque 3 buts ou 4 buts à chaque match, mais ça n’arrivera pas.



Mais quand ça arrive, je le connais un petit peu, il s’en fiche, il est tellement positif et optimiste dans sa vie. Quand ça arrive, que des choses positives peuvent arriver. Il ne se plaint jamais, il regarde toujours ses performances. Aussi longtemps que l’équipe sera bonne et répondra présente, il continuera de marquer des buts». Guardiola est aussi revenu sur la polémique liée à au remplacement d’Haaland en Champion League, alors qu’il aurait pu battre un record détenu par Messi aussi. Beaucoup lui en ont tenu rigueur, et bien Guardiola a détruit ses détracteurs avec humour. «Oui, je l’ai fait sortir à trois buts pour qu’il ne batte pas le record de Messi en FA Cup», a ainsi lâché le tacticien.