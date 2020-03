Les grosses bourdes du ministre de la Communication Abdoulaye Diop à Mbacké

Le ministre sénégalais de la Communication et de la Culture, Abdoulaye Diop était à Mbacké lundi pour le lancement du basculement progressif de l’analogie vers le numérique. Selon ‘Source A’ a passé tout son temps à écorcher le nom du khalife général des Mourides.



Au lieu, de Serigne Mountakha Mbacké, il disait Serigne Mountaga Mbacké. Et ce qui est plus grave, c’est qu’il a annoncé le basculement de l’analogie vers le numérique à une date déjà dépassée, c'est-à-dire le 20 janvier 2020.



« Permettez-moi, avant d’adresser mes respectueuses salutations au khalife général des mourides Serigne Mountaga Mbacké », a-t-il dit, sans rectifier le tir. Ce qui est plus étonnant, le ministre semblait ne pas maîtriser son discours, parce qu’il butait sur les mots ou commettait des lapsus.



Pour preuve, c’est depuis la tribune officielle qu’on lui a soufflé que la date du basculement intégral du TNT est le 20 juin prochain, au lieu du 20 janvier 2020, qu’il n’a cessé de répéter dans son discours.