Les habitants de Hong Kong expriment leur soutien au report de l'élection du LegCo

Les résidents de Hong Kong ont exprimé leur soutien au report de l'élection du Conseil législatif de 2020, affirmant que le report était pour la santé et la sécurité des gens, et que le gouvernement de la RASHK fait activement et sagement pour couper les chaînes de transmission au milieu d'une grave situation d'épidémie de COVID-19.



HONG KONG, 3 août (Xinhua) - Les habitants de Hong Kong ont exprimé leur soutien au report de l'élection du Conseil législatif de 2020 (LegCo) dans un contexte d'épidémie grave de COVID-19 à Hong Kong.



La directrice générale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), Carrie Lam, a annoncé vendredi la décision de reporter d'un an les élections initialement prévues en septembre.



Comme Hong Kong a signalé plus de 3500 infections et 37 décès, l'élection, si elle se déroule comme prévu, augmentera probablement le risque d'infection, car l'événement pourrait impliquer jusqu'à 4,4 millions d'électeurs inscrits et 34000 membres du personnel électoral.

"Le report est pour notre santé et notre sécurité", a déclaré un résident surnommé Ko, qui est une sauvegarde d'un bloc résidentiel sur l'île de Hong Kong.



Avec des centaines de personnes qui entrent et sortent chaque jour, deux habitants de la zone dont Ko est responsable ont été infectés par un coronavirus, a-t-il déclaré. "Sans parler de l'élection du LegCo. Le risque sera très élevé car des millions d'électeurs descendront dans la rue."



Le gouvernement a dû réfléchir attentivement et n'a eu d'autre choix que de reporter les élections, a déclaré Ko. "Ma femme et moi appuyons la décision du gouvernement. La santé et la sécurité doivent être la première priorité."



L'épidémie n'ayant montré aucun signe de ralentissement, la société financière pour laquelle Chun, un employé de Hong Kong, travaillait, a encouragé ses employés à travailler à domicile.

Des campagnes de promotion au vote et au décompte des bulletins, de nombreuses activités de l'élection sont susceptibles d'aggraver la propagation du COVID-19, a déclaré Chun, soulignant que le report est nécessaire pour remettre l'économie de Hong Kong sur les rails et assurer la sécurité des résidents.



Pesé par l'épidémie, le revenu combiné des restaurants a fortement chuté de 25,9% en glissement annuel au deuxième trimestre et les ventes au détail ont diminué de 33,3% au premier semestre par rapport à il y a un an, selon les données officielles.



Ce n'est qu'une fois l'épidémie maîtrisée que les gens sortiront pour dîner et faire du shopping et les secteurs de la restauration et de la vente au détail et l'économie dans son ensemble commenceront à se redresser, a déclaré un habitant du nom de Lee. "Le gouvernement de la RASHK fait activement et sagement pour couper les chaînes de transmission et éviter les rassemblements publics."



Le district de Wong Tai Sin était l'une des zones les plus durement touchées au milieu de la dernière vague d'épidémie de COVID-19 à Hong Kong. Ainsi, Ka-Lok, un organisateur communautaire du domaine Choi Hung dans le district, a déclaré qu'il y avait eu 22 cas confirmés dans la communauté et qu'il s'inquiétait de l'aggravation de la situation épidémique.



Compte tenu des rassemblements attendus pendant les élections, personne ne peut garantir que les électeurs ne seront pas infectés, a déclaré So.



Comme certains électeurs actuellement bloqués sur le continent ou à l'étranger ne peuvent pas retourner à Hong Kong, leurs droits seraient lésés si les élections se tenaient comme prévu, a-t-il ajouté.



Une organisation nommée Hong Kong Community Anti-Coronavirus Link a collecté plus de 850000 signatures en ligne depuis vendredi dernier pour montrer son soutien à la décision du gouvernement de reporter les élections d'un an.



Les observateurs estiment également que le report est approprié car l'élection, qui entraînera des rassemblements fréquents et des foules denses, ne pourra avoir lieu qu'après la mise en place d'un mécanisme efficace pour tracer et couper les chaînes de transmission.



Avec la période tampon d'un an, Hong Kong sera en mesure de construire un tel mécanisme et de se concentrer sur la maîtrise de la propagation du COVID-19 et la relance de l'économie, ont déclaré des observateurs.



Source: Xinhua