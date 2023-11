Les influenceurs qui gagnent de l'argent grâce à la guerre entre Israël et le Hamas

Les influenceurs qui publient des informations trompeuses, partisanes et choquantes ont mené la couverture de la guerre entre Israël et le Hamas sur X (anciennement Twitter). En octobre, le contenu de ces personnes a été le plus consulté et le plus partagé sur la plateforme anglophone au sujet du conflit.



Ces influenceurs inexpérimentés dans la région ont accumulé des millions d'adeptes qui nient les atrocités commises par le Hamas et utilisent des images de stock, manipulées et générées par l'IA pour illustrer les événements actuels.

Les experts qui étudient la désinformation affirment que ces comptes semblent monétiser les événements en publiant des contenus provocateurs et souvent inexacts, qui génèrent des revenus grâce aux abonnés qui paient par le biais du système de partage des revenus de X.

De l'activisme climatique à la croisade anti-israélienne En tête du peloton de ces influenceurs devenus récemment célèbres se trouve Jackson Hinkle, un jeune homme de 24 ans qui se décrit lui-même comme un "communiste MAGA [Make America Great Again]" et un fervent partisan du président russe Vladimir Poutine.



Au cours du mois qui a suivi l'escalade de la violence entre Israël et le Hamas à Gaza, le compte de M. Hinkle a quadruplé, atteignant deux millions d'abonnés, et a recueilli le plus grand nombre de vues, de mises en ligne, d'appréciations et de réponses de tous les comptes publiés sur X au sujet du conflit.



Cette croissance exponentielle est due au type et à la quantité de messages qu'il publie : un flux constant d'affirmations fausses ou trompeuses et de vidéos explicites montrant des enfants blessés et des maisons détruites.



Bien que dérangeants, ces messages ont tendance à attirer un large public et à être largement partagés. Il a qualifié la génétique de science bidon, professé son amour pour Staline et soutenu le régime d'Al Assad en Syrie.

Puis, le 7 octobre, lorsque le Hamas a attaqué Israël, M. Hinkle a pris un virage abrupt.

Il a commencé à poster des dizaines de messages anti-israéliens chaque jour, assimilant faussement Israël à ce que l'on appelle l'État islamique et Al-Qaïda, organisations terroristes interdites par le gouvernement britannique.

Il a partagé des vidéos, des photographies et des affirmations que la BBC a examinées et jugées trompeuses ou inexactes.

L'un de ses tweets utilisait de vieilles images d'attaques israéliennes à Gaza pour illustrer les événements actuels en Syrie. Un autre cite une prétendue enquête menée par Haaretz, un journal israélien libéral, qui aurait confirmé que 900 personnes (et non plus 1 200, selon le dernier décompte officiel) ont été tuées lors d'attaques du Hamas, dont la moitié étaient des soldats israéliens.

Haaretz n'a toutefois jamais publié un tel article et le journal a publié une déclaration affirmant que la publication de M. Hinkle contenait des "mensonges purs et simples" et n'avait "absolument aucun fondement dans les rapports de Haaretz".

La publication est toujours disponible et a été visionnée plus de cinq millions de fois.

M. Hinkle est allé jusqu'à nier les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, affirmant à tort que les civils qui assistaient au festival Supernova n'avaient pas été tués par des militants du Hamas, mais dans des "tirs croisés" avec la police israélienne qui bloquait la route.

"Le Hamas n'est pas à blâmer pour les atrocités du 7 octobre", peut-on lire dans le tweet de M. Hinkle, toujours disponible sur la plateforme.

C'est faux : la BBC a vérifié des images montrant des tireurs du Hamas tuant des festivaliers non armés.





Dans une interview accordée à la BBC, M. Hinkle a affirmé qu'il "disait la vérité" sur le conflit. Il a précisé que s'il n'en parlait que rarement sur Twitter avant le 7 octobre, il en parlait sur d'autres plateformes.

M. Hinkle a déclaré qu'il ne cherchait "pas à tirer profit de quoi que ce soit" et qu'il était "préférable de gagner sa vie en disant la vérité plutôt qu'en mentant sur ces questions cruciales".

Interrogé sur son manque d'expertise, il a déclaré que "les experts et les médias grand public ne sont vraiment pas des experts".

Les nouvelles élites Jackson Hinkle n'est pas le seul influenceur à utiliser ces tactiques.

Mario Nawfal est un entrepreneur en crypto-monnaies basé à Dubaï, qui s'est notamment lancé dans les secteurs du bien-être et des appareils de cuisine.

Il a été approuvé à plusieurs reprises par Elon Musk, notamment pour son analyse des affaires russes, bien qu'il n'ait aucune expérience connue en la matière.

Nawfal ne semble pas privilégier une partie du conflit, mais les mises à jour constantes qu'il adresse à ses 1,1 million de followers - qui commencent souvent par "LATEST" ou "NEW" ou "RECENT NEWS" - manquent de sources et répètent parfois des informations trompeuses.

Nawfal a publié une vidéo de tirs de roquettes en Syrie et a prétendu qu'elle montrait les événements à Gaza.

Ce message a finalement été supprimé, mais un autre, affirmant à tort que le Hamas avait enlevé un général israélien, est toujours disponible et a été visionné plus de 18 millions de fois.

M. Nawfal n'a pas répondu à une demande de commentaire de la BBC.





Deux influenceurs américains de droite qui n'étaient pas liés au conflit, Collin Rugg et Dom Lucre (de son vrai nom Dominick McGee), ont également gagné des dizaines de milliers d'adeptes en octobre en publiant des articles sur Israël-Hamas.

Ils sont désormais suivis par plus de 700 000 et 600 000 personnes respectivement.

Rugg a répété de fausses informations selon lesquelles des combattants du Hezbollah auraient pénétré en Israël à bord d'un parapente. Dom Lucre a posté de vieilles vidéos de Gaza pour illustrer les événements en Syrie et a présenté un rassemblement catholique en Pologne comme une manifestation pro-israélienne.

M. McGee, qui se fait appeler Dom Lucre, a déclaré à la BBC qu'il avait cessé de partager des informations sur le conflit et a rejeté les accusations selon lesquelles il monnayait la souffrance.

M. Rugg n'a pas répondu à une demande de commentaire de la BBC.

Les comptes anonymes qui publient des mises à jour rapides, non vérifiées et émotionnelles sont un autre groupe qui a utilisé le conflit pour augmenter le nombre de ses adeptes.

Deux de ces comptes ont été recommandés par Elon Musk comme sources d'information sur la guerre : OSINTdefender et WarMonitor. Tous deux ont gagné des centaines de milliers de followers depuis le 7 octobre.

Comme les influenceurs, les deux comptes ont l'habitude de publier des affirmations fausses et non vérifiées, telles que des images d'une explosion près du Pentagone qui se sont avérées être générées par l'IA.

L'un d'entre eux est également connu pour avoir tenu des propos antisémites dans le passé. Musk a supprimé le message qui les mettait en avant.

Selon un rapport de l'université de Washington, les influenceurs et les comptes anonymes sont devenus ensemble "les sources d'information en langue anglaise les plus dominantes sur X" au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas, les qualifiant de "nouvelles élites" de la plateforme.

Profiter de la guerre Shayan Sardarizadeh, de BBC Verify, a surveillé et démystifié des faussetés devenues virales et des messages trompeurs sur la guerre entre Israël et le Hamas diffusés sur X.

"Les algorithmes des médias sociaux récompensent les contenus choquants ou scandaleux postés de manière régulière et cohérente. Une guerre constitue un terrain fertile pour ce type de contenu", explique-t-il.

"Sous la houlette d'Elon Musk, la fonction X Premium encourage ce type de contenu en poussant le contenu d'un utilisateur X Premium dans les fils d'actualité des autres utilisateurs et en offrant des paiements mensuels basés sur l'engagement et les recettes publicitaires.

X Premium et Premium Plus sont des abonnements payants mis en place par Musk. Les réponses des utilisateurs payants sont "boostées" ou affichées en premier. Les utilisateurs peuvent également proposer des abonnements payants sur leurs comptes X.

Elon Musk : Comment lutte-t-il contre la désinformation avec X ? Ils sont également éligibles pour recevoir des paiements dans le cadre du système de partage des revenus publicitaires du X.

Les tarifs des abonnements payants sur X varient : Hinkle facture 3 dollars par mois, tandis que les prix des autres comptes populaires varient entre 1 et 5 dollars. Le nombre d'abonnés payants n'est pas divulgué.

En juillet, WarMonitor, un compte qui publie des commentaires antisémites, s'est vanté d'avoir reçu 16 191 dollars dans le cadre du système de partage des revenus de X pour les créateurs de contenu.

"Les revenus offerts aux abonnés de X Premium et le niveau de croissance du nombre de followers observé depuis le 7 octobre constituent deux raisons très tangibles de continuer à s'engager dans ces pratiques", déclare Kyle Walter, responsable de la recherche chez Logicically.

X n'a pas répondu à la demande de commentaire de la BBC.

