Les jeunes poussent les décideurs politiques à l'action lors du plus grand forum mondial des adolescents

Le Forum mondial, qui s'est tenu les 11 et 12 octobre 2023, a été organisé par PMNCH - la plus grande alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents - afin d'attirer l'attention sur les besoins et les priorités des adolescents et des jeunes du monde entier. Le Forum a pris fin aujourd'hui avec le lancement du "Programme d'action pour les adolescents", basé sur les opinions de 1,2 million de jeunes âgés de 16 à 24 ans, recueillies dans plus de 80 pays par le biais de l'initiative Ce que veulent les jeunes, la plus grande enquête au monde auprès des jeunes.



plus de 1,5 million d'adolescents et de jeunes sont morts en 2021

Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 1,5 million d'adolescents et de jeunes sont morts en 2021, soit une moyenne de 4 500 décès par jour pour des causes évitables. Parmi les principales causes figurent les accidents de la route et la violence interpersonnelle, tandis que les troubles de la santé mentale représentent une préoccupation croissante pour le bien-être. De nombreux jeunes ont du mal à accéder aux services de santé sexuelle et de planification familiale, ce qui les expose à des grossesses non planifiées. La consommation de substances psychoactives, les mariages des enfants, l'état nutritionnel (sous et suralimentation) et les blessures sont d'autres préoccupations majeures.



Le programme d'action pour les adolescents vise à mettre en évidence la nécessité d'une action beaucoup plus importante. Il s'articule autour de sept grands thèmes de plaidoyer : une éducation et une formation de meilleure qualité, des services de santé mieux adaptés aux adolescents, un soutien accru au bien-être mental, une meilleure prévention de la stigmatisation et de la discrimination, et notamment une éducation sexuelle plus complète.



"Les adolescents et les jeunes sont confrontés à des problèmes de santé et de bien-être spécifiques qui sont souvent négligés dans les politiques et les investissements", a déclaré Sahil Tandon de la Fondation David et Lucile Packard, co-responsable de l'équipe de rédaction du programme d'action pour les adolescents et membre du groupe de travail sur les adolescents et les jeunes au PMNCH. "En fait, moins de 1,6 % de l'aide au développement pour la santé a été consacrée à la santé des adolescents entre 2003 et 2015, alors que le monde compte aujourd'hui 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans", a déclaré M. Tandon. "Le programme d'action a pour but de focaliser l'attention là où elle est le plus nécessaire et d'aligner tous les partenaires pour répondre à ces besoins".



Au cours du Forum mondial, 17 gouvernements et deux organismes régionaux ont présenté leurs réponses, annonçant des engagements politiques et financiers spécifiques. La majorité des engagements ont été pris par des gouvernements africains. Neuf pays du continent (Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Ghana, Liberia, Malawi, Namibie, Nigeria et République du Congo) ont présenté des plans et des investissements axés sur les jeunes, y compris de nouveaux engagements financiers spécifiques de la part du Malawi et du Liberia.



Parmi les autres gouvernements et organismes régionaux qui se sont engagés à améliorer la santé et le bien-être des adolescents figurent le Canada, l'Équateur, le Honduras, le Mexique, le Portugal, la Serbie, Saint-Martin et les États-Unis, ainsi que l'Union africaine et la Commission européenne.

Le Forum mondial a également servi de tremplin à une nouvelle stratégie en matière de santé et d'éducation élaborée par l'Union africaine, reconnaissant le rôle clé que jouent les jeunes dans l'élaboration de l'avenir économique et social du continent.



Plus d'un milliard (1,46 milliard) de personnes vivent en Afrique, dont la moitié (735 millions) a moins de 20 ans (source). Plus de la moitié de ces engagements répondent à l'appel en faveur d'une augmentation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire et supérieur, reflétant la principale priorité identifiée par 1,2 million d'adolescents et de jeunes dans le monde entier dans le cadre de l'initiative Ce que veulent les jeunes, lancée par PMNCH au début de l'année. D'autres engagements portent sur la fourniture de services de santé et de bien-être abordables et de qualité pour les adolescents et sur le renforcement de l'action des adolescents et des jeunes.



"Écouter les jeunes permet aux gouvernements d'apprendre de nos expériences et d'identifier de nouveaux moyens de nous aider", a déclaré Alims Blessing Iripa, 22 ans, une jeune activiste nigériane qui a mobilisé des réponses pour l'initiative "Ce que veulent les jeunes". "Investir aujourd'hui dans la santé et le bien-être des jeunes sera payant à l'avenir", a-t-elle ajouté.



Le Forum mondial des adolescents a connu plus de 8 000 participants en deux jours. Les participants, y compris les décideurs politiques et les jeunes, ont partagé des preuves, des expériences vécues et des exemples éprouvés de solutions efficaces en matière de politiques et de programmes. Les sessions du forum ont couvert l'ensemble des défis et des opportunités rencontrés par les jeunes qui grandissent dans le monde d'aujourd'hui, y compris la nécessité d'accorder une plus grande attention au bien-être des adolescents dans les écoles, à la lutte contre la violence pour favoriser des espaces sûrs, et à la création d'une sécurité pour les natifs du numérique. Le forum a également vu le lancement d'outils de plaidoyer, de produits de recherche, de matériel d'innovation et de données clés pour soutenir le plaidoyer en faveur d'un investissement et d'un engagement accrus.



Organisé dans le cadre de la campagne "1,8 milliard de jeunes pour le changement", le Forum mondial des adolescents est une étape clé d'une campagne de sensibilisation pluriannuelle menée par les 1 400 organisations partenaires de PMNCH et d'autres organisations. PMNCH travaille avec les jeunes depuis plusieurs années, explorant ce qu'ils veulent et ce dont ils ont le plus besoin pour leur bien-être, et mettant leurs principales préoccupations en avant auprès des décideurs qui ont le pouvoir d'initier le changement.



Outre les gouvernements, de nombreuses organisations du secteur privé et non étatique se sont également engagées en faveur du bien-être des adolescents. Lors du forum de la Clinton Global Initiative en septembre 2023, la Fondation Botnar de Suisse a promis 45 millions de dollars américains pour créer des environnements en ligne sûrs pour les jeunes, renforcer l'engagement civique et rendre les villes sûres. Surgo Health, Pivotal Ventures et MTV Entertainment Studios ont annoncé la création d'un outil de suivi de la santé mentale des jeunes. Ferring International s'est engagé à prévenir les décès maternels dus aux hémorragies post-partum et à protéger la vie de 20 millions de femmes et de leurs familles d'ici à 2030. D'autres organisations ont pris des engagements, notamment la Born This Way Foundation, Generation Unlimited, l'UNICEF, la FIA Foundation, The Wellbeing Foundation Africa, la Goleadoras Foundation, One Earth et Mariwala Health Initiative.



"L'heure est à l'engagement politique en faveur de nouvelles politiques, de ressources accrues et d'un financement global plus important. Nous avons besoin de plus de données pour concrétiser ces engagements et d'indicateurs clairs sur le bien-être des adolescents pour suivre les progrès", a déclaré la très honorable Helen Clark, ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande et présidente du conseil d'administration de PMNCH. "Tous les jeunes, où qu'ils soient, doivent avoir une chance équitable de contribuer à leur propre pays et au monde et, surtout, de poursuivre leurs rêves".