Les joueurs les mieux payés en Ligue 1

Les joueurs du PSG occupent les dix premières places du classement des salaires de Ligue 1, où l'écart semble se creuser entre les puissants et les petits.



Huit joueurs à au moins 1 million d'euros de salaire brut mensuel dans un club qui, au passage, comptait au dernier recensement 778 salariés. Le Paris-SG n'en finit plus d'affoler les compteurs et c'est en toute logique que sa puissance financière le conduit aujourd'hui à vampiriser le top 10 des plus gros salaires de Ligue 1, de Neymar à Leandro Paredes. La onzième place ? Elle est pour Presnel Kimpembe.