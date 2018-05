Les kinésithérapeutes du Sénégal en colère contre la Fédération sénégalaise de football

L’Association sénégalaise des kinésithérapeutes et rééducateurs (ASKR) est très en colère contre Fédération sénégalaise de football (Fsf). Ces spécialistes sénégalais fustigent la politique de recrutement d'étrangers alors que l'expertise nationale est là.



« Nous sommes très attristés et surpris par le fait que les gens aillent chercher de l’expertise en dehors de notre pays. Aujourd’hui, la CAF a donné des moyens énormes dans le cadre de la prise en charge médicale », s’est désolé Cheikh Seck, le président de l’association sur les ondes de la Rfm.

Il a dégagé en touche la thèse de l’incompétence des kinésithérapeutes sénégalais. Car selon lui, leur corporation est « d’accord sur le renforcement de l’équipe, mais la compétence est là. Si on va jusqu’à chercher des toubabs, (blancs en wolof), alors que dans le passé nous avons eu à prendre en charge les équipes nationales et on nous parle aujourd’hui de professionnels».



Le président des Kinés sénégalais de rappeler : « ces professionnels qui aujourd’hui, sont des stars, Kara Mbodj, Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, c’est des gens qui étaient à l’institut Diambars que nous-mêmes, nous avons eu à prendre en charge dès leur petite enfance jusqu’à aujourd’hui".

Il ajoute que c'est la même chose pour Ismaila Sarr et Sadio Mané qui, il y a quelques années étaient à l'académie Génération-Foot et pris en charge par des Kinésithérapeutes sénégalais.



Par ailleurs, Cheikh Seck aimerait savoir qui a recruté les Français, car selon lui, il a interpellé le responsable la commission médicale de l’équipe nationale Dr Babacar Ngom qui dit : « qu’il n’est pas au courant de cette affaire ».