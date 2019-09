Les lauréats The Best Joueur de la FIFA :Lionel Messi

*Joueuse de la FIFA *:Megan Rapinoe

*Entraîneur de la FIFA pour le football masculin *:Jürgen Klopp

*Entraîneur de la FIFA pour le football féminin *:Jill Ellis

*Gardien de but de la FIFA *:Alisson

*Gardienne de but de la FIFA *:Sari van Veenendaal

Prix Puskás :Daniel Zsori

*Prix des supporters *:Silvia Grecco Distinction

Fair-Play : Marcelo Bielsa



*World11 masculin *: Alisson ; Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk ; Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric ; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi



World11 féminin : Sari van Veenendaal ; Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O’Hara, Wendie Renard ; Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle ; Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe