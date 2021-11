Les meuniers mettent fin à leur grève

L'association des Meuniers Industriels du Sénégal (Amis) est revenue à de meilleurs sentiments, après trois jours sans pain. Ces meuniers ont mis fin à leur mouvement d'humeur à la suite d'une médiation initiée par le président du Conseil National du Patronat du Sénégal (Cnp), Baïdy Agne.



D'ailleurs, une délégation des meuniers a été reçue par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. C'est à l'issue de la rencontre qu'ils ont décidé de reprendre l'activité industrielle en procédant à des ajustements n'engendrant pas de surcoûts financiers à la charge des meuniers.



«Au regard des engagements et assurances du ministre des Finances et du Budget portant sur les préoccupations soulevées ainsi que sur la fixation du prix de la farine, les meuniers industriels ont décidé de reprendre provisoirement la production nationale et les livraisons aux clients à compter du jeudi 11 novembre 2021», informe le communiqué.



Selon le président de l'association, Claude Demba Diop, la rencontre a été une occasion pour exposer au ministre Abdoulaye Daouda Diallo les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les Meuniers-Industriels les pertes enregistrée depuis le début de l'année 2021.