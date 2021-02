Les militants Pro-Sonko vers la Chambre criminelle

Les militants et sympathisants de Ousmane Sonko arrêtés lors des manifestations de lundi dernier ne sont pas encore sortis de l’ornière. Le procureur de la République a criminalisé leur dossier, selon plusieurs médias.



Il s’agit de19 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt, envoyées présentement à la prison du Cap manuel, rapportent la plupart des journaux de ce samedi.



Ils sont accusés d’association de malfaiteurs, organisation d’un mouvement insurrectionnel, incendie criminel et dégradation de biens appartenant à l’État et violence à agents de la police publique dans l’exercice de leur fonction.



Si tous ces chefs d’accusation visés sont confirmés par le juge d’instruction, ces militants et sympathisants du leader de Pastef seront tous traduits au niveau de la Chambre criminelle.