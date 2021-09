Les nommés au Ballon d'Or 2021 révélés le 8 octobre

Le Ballon d'Or, présenté par France Football, revient. Après une année 2020 sans récompense pour cause de pandémie et de compétitions tronquées, le trophée fait son retour en 2021.



Les nommés de cette 65e édition seront révélés le 8 octobre, aussi bien pour le Ballon d'Or masculin et féminin, que pour le Trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien, et pour le Trophée Kopa qui célèbre le meilleur joueur de moins de 21 ans.