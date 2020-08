Les nouveaux Illimix d’Orange qui doivent entrer en vigueur le 31 août: 2200 Fcfa pour 750 Mo d’Internet et 5500 pour 150 minutes d’appels

Comme annoncé par le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), mardi, l’opérateur de téléphonie Orange va présenter de nouvelles offres. Cela suite à la très grosse contestation qui suivi la suppression des forfaits/mois 1900 Fcfa et 5900 Fcfa avec respectivement 2 Go de connexion internet, 300 minutes d’appels tous réseaux et 14 Go de connexion internet et 900 minutes d’appels tous réseaux.



Dans un communiqué paru dans la presse de ce vendredi 29 août 2020, Sonatel indique qu’à l’issue de « concertations avec ses parties prenantes, ses clients , les associations de consommateurs, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, (elle) informe son aimable clientèle de la mise sur le marché de nouveaux forfaits complémentaires à la gamme lancée le 22 juillet 2020 ».



Les trois nouvelles offres proposées par Orange sont bien loin de ce que réclament les abonnés et surtout très loin de ce que propose la concurrence. En effet pour le forfait/mois de 2200 qui est censé remplacer celui de 1900, la Sonatel donne 300 minutes d’appels tous réseaux et 750 Mo de connexion internet (loin des 2 Go du forfait remplacé). L’autre de 5500/mois, censé remplacer celui de 5900, la Sonatel donne 150 minutes d’appels (très loin des 900 minutes du forfait remplacé) et 12,5 Go de connexion internet (à la place des 14 Go du forfait remplacé).



Une troisième offre de 4000 Fcfa/mois avec 600 minutes d’appels tous réseaux et 2 Go de connexion internet. Ces nouvelles offres vont être disponibles le 31 août.



Toutefois, la Sonatel précise que ces nouvelles offres ne sont destinées qu’à compléter le catalogue d’offres déjà disponibles.