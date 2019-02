Les organisations de médias haussent le ton et parlent de "tentative d'assassinat"

Face à la violence dont étaient victime les journalistes qui suivaient la caravane du candidat PUR, les organisations professionnelles des médias regroupant ainsi le CDEPS, le SYNPICS, la CJRS et l’APPEL se sont réunis ce mardi pour dénoncer ces actes de barbaries envers les professionnels de l’information, avant d’exiger des autorités l’ouverture dans les meilleurs délais d'une enquête rigoureuse et sérieuse.



«Des journalistes qui suivaient un candidat à la présidentielle ont été agressés, poursuivis et leur bus mis en feu. Le candidat avec qui il était est parti les laissant en rade et en danger face à la furie des jeunes de coalition présidentielle de Tamba. Nous condamnons vivement cette tentative d’assassinat dont les journalistes ont été victime.On a attenté à leur vie, on a failli les tuer. Nous exigeons des autorités l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les agresseurs des journalistes et que la loi s'applique en toute rigueur», a déclaré Bamba Kassé le Secrétaire général de SYNPICS désigné porte parole de la rencontre.



Bamba Kassé a tenu à préciser que s'il n'y a pas d’enquête sérieuse, nous nous réservons le droit de porter plainte aux côtés des professionnels de l’information victimes de ses barbaries.



Toutefois, ces organisations exigent des autres candidats, d’enlever toutes formes d'effigies ou de supports de communication sur les véhicules destinés au transport des journalistes.