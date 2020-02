Les pays africains sur le pied de guerre face au coronavirus

Deux avions sont partis pour Wuhan ce week-end. Un premier de Royal Air Maroc a rapatrié ce matin 167 ressortissants. Accompagnés d'une équipe médicale, ils ont été conduits à l'hôpital de Sidi Saïd à Meknès et l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, où ils resteront en observation pendant 20 jours.



L'Algérie a également envoyé un avion aujourd'hui. 36 étudiants algériens, ainsi que 10 Tunisiens et quelques Libyens doivent bénéficier de ce rapatriement. Et c'est à l'hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses d'Alger que ces rapatriés seront maintenus à l'isolement pendant 15 jours.



De l'autre côté du Sahara, le Burkina Faso a également annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures. Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères a demandé aux Chinois qui désirent se rendre au Burkina de repousser leur voyage. Ceux qui viennent d'arriver sur le territoire seront placés dans un centre de confinement. par ailleurs, sur place en Chine, vingt-deux étudiants burkinabè sont confinés dans leurs universités à Wuhan.